L’attaccante della Roma femminile Agnese Bonfantini intervistata da Roma TV ha parlato del momento in campionato e della sua decisione di continuare in giallorosso anche in questa stagione: “L’obiettivo è l’aggancio alla vetta, siamo a -2 dal Milan e -1 dalla Fiorentina, ma vogliamo fare il massimo per avvicinarci alla testa della classifica. Ho scelto di restare alla Roma perché mi interessava questo progetto, siamo una squadra giovane che vuole crescere. - continua Bonfantini parlando della sfida all’Inter, sua ex squadra, come riporta Vocegiallorossa.it - Sarà una partita speciale per me perché torno a giocare nel campo in cui sono cresciuta. Sarà una partita importante in cui noi vogliamo trovare un’altra vittoria contro una squadra anch’essa giovane e di prospettiva”.