Roma F, Soffia: "Non siamo ancora consapevoli della nostra forza"

La centrocampista della Roma femminile Angelica Soffia intervistata da Roma TV ha parlato dopo la pesante sconfitta interna contro la Juventus e soffermandosi sul momento della squadra giallorossa: “Inizialmente avevamo retto bene la gara, abbiamo fatto quello che ci era stato chiesto di fare nel migliore dei modi. Poi è arrivato il primo gol fortunato della Juventus, ma eravamo ancora in partita, mentre nel secondo tempo e dopo il secondo gol credo ci sia stata una botta emotiva che ci ha tagliato le gambe e non ci ha permesso di rialzare la testa e magari cambiare qualcosa di quello che è stato poi il risultato. Penso che comunque l’aspetto che ci ha influenzato in modo negativo sia stato durante la partita, perché nei pre partita siamo sempre motivate nel cercare di fare bene e dare una bella prestazione. Nel momento in cui vediamo che c’è un imprevisto come un gol preso invece si abbassa quella voglia di rivalsa, di voler prevalere e di mettere i bastoni tra le ruote ad una squadra che senza dubbio è molto forte. - continua Soffia come riporta Vocegiallorossa.it - Credo che una delle sfide che ci ha dato più motivazione sia stata quella con la Fiorentina che è una squadra che punta in alto come noi e non è stato scontato fare due gol e non subirne. Penso sia una della partita da prendere da esempio per rimetterci in corsa per il campionato. Al momento non siamo ancora consapevoli della forza che abbiamo e di quello che possiamo fare e questo ci condiziona le partite. Per quanto mi riguarda io credo di poter dare sempre di più perché non è mai abbastanza quello che posso e possiamo dare e questo è il momento di tirarlo fuori".