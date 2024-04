Ufficiale Milan Femminile, rinnovo in difesa. Soffia prolunga con il club rossonero fino al 2027

È con una nota ufficiale, che di seguito riportiamo integralmente, che il Milan Femminile "è lieto di comunicare il prolungamento del contratto di Angelica Soffia.

Angelica, al Milan dalla stagione 2022/23, ha collezionato sino a oggi 40 presenze e 2 gol in rossonero. Il difensore esterno ha prolungato il proprio contratto con il Club fino al giugno 2027".

"Ready to take on new challenges together ", il messaggio social del club.