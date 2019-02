Il difensore della Roma femminile Allyson Swaby ha parlato a Roma TV della sua esperienza in Italia e degli obiettivi in giallorosso: “La chiamata della Roma è arrivata nel momento ideale, quando ne avevo più bisogno. Sto iniziando ad abituarmi al cambiamento che è stato complesso per via delle differenze con lo stile di gioco a cui ero abituata, ma giorno dopo giorno va sempre meglio. Qui il calcio è più basato sulla tattica e la tecnica, mentre negli States l’approccio è più diretto e fisico. Con Bavagnoli il rapporto è ottimo, mi sta aiutando tanto sopratutto a livello mentale. Mi ricorda i miei punti di forza e mi calma quando ne ho bisogno. - continua la giamaicana come riporta Vocegiallorossa.it - Obiettivi? Vogliamo consolidare il quarto posto e tenere a distanza le inseguitrici, la sfida contro la Florentia però sarà importante come le altre. Siamo pronte per tornare a vincere dopo una sconfitta come quella subita contro la Juventus che però ci ha insegnato tanto”.