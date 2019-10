L’allenatrice della Roma femminile Betty Bavagnoli ha parlato alla vigilia della sfida interna contro l’Empoli Ladies in cui le giallorosse andranno alla caccia della prima vittoria interna: “Ho trovato le ragazze tornate dalla nazionale molto bene, siamo contenti perché ora abbiamo avuto due giorni per preparare la partita con tutta la squadra. Sono tranquilla perché hanno lavorato bene e ovviamente anche le ragazze che sono rimaste qui hanno lavorato altrettanto bene qui per migliorare tutte le lacune e tanti altri aspetti. L’atteggiamento è stato l’aspetto più importante perché le ragazze sono state più propositive con la Fiorentina. Dovremo partire da quello. Vedremo domani. - continua Bavagnoli - Ho chiesto alle mie ragazze di non fare l’errore di sottovalutare l’Empoli perché affrontiamo una squadra con zero punti in classifica, che per me è una classifica falsa perché l’Empoli è una squadra che gioca bene e l’affronteremo con l’attitudine giusta per andare a imporre il nostro gioco”.