L’allenatrice della Roma femminile Elisabetta Bavagnoli alla viglia della sfida contro la Juventus Women ha parlato a Roma TV della gara in programma domani alle 12:30: “Quella di domenica è una sfida contro un avversario talmente forte che non ha bisogno di motivazioni, vengono da sole. Dovremo essere brave a capire come entrare in campo e sviluppare il nostro gioco meglio di quanto fatto domenica scorsa. La Juve è forte sotto ogni aspetto, dalla rosa all’organizzazione passando per l’allenatrice. Dovremo fare una gara perfetta per avere la meglio. - conclude Bavagnoli come riporta Vocegiallorossa.it - Noi abbiamo dei tifosi incredibili che sono certa verranno a sostenerci anche domenica per una partita importante come Roma-Juventus. Immagino che saranno tantissimi e saranno sicuramente la dodicesima donna in campo".