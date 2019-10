© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistata da JTV la centrocampista Martina Rosucci ha parlato della propria carriera, ripartita grazie alla spinta decisiva della madre soffermandosi poi sull’approdo alla Juventus e sui Mondiali: “Ho avuto la possibilità di andare all’estero, in Inghilterra, ma quando mi ha chiamato la Juve non ho capito più nulla. Dopo pochi giorni ho saputo che stavano costruendo la squadra e ho ricevuto la chiamata da Rita Guarino che mi voleva con sé in bianconero e in poco tempo mi sono trovata a far parte della Juventus Women, un sogno che si realizzava per me. - continua Rosucci – Il Mondiale ha cambiato l’opinione pubblica, ora vedo ragazzine giocare in mezzo alla strada o nei parchi a calcio e questo ti fa sentire ancora di più come un esempio per tante e ti responsabilizza. La Serie A? È un campionato difficile quest’anno. La Roma ha fatto un mercato importante, poi c’è l’Inter, il Milan e la Fiorentina che da diversi anni si contendono con noi il primo posto. Siamo la squadra da battere e per questo è sempre difficile per noi”.