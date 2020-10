San Marino Academy, Menin: "Noi massacrate senza motivo. Ora inizia un nuovo campionato"

Yesica Menin con la sua rete contro la Florentia San Gimignano nell’ultima giornata ha scritto il proprio nome nella storia della San Marino Academy, più di quanto non avesse già fatto in passato. L’argentina è infatti la prima marcatrice delle Titane in Serie A e colei che ha regalato la prima vittoria in massima serie nella storia del club. Intervistata da Tuttocalciofemminile l’attaccante e capitano ha parlato così dei festeggiamenti e del cammino in campionato: “Per festeggiare questo gol speciale ho pagato la cena a molte mie compagne di squadra. La Serie A è tutta un’altra storia rispetto alla Serie B, c’è più fisicità e qualità e forse abbiamo iniziato la stagione con un atteggiamento sbagliato. Però siamo state massacrate ingiustamente dopo i primi risultati negativi, i critici non hanno capito che imparata la lezione abbiamo iniziato a crescere e vi dirò di più, la goleada dell’Empoli ci ha fatto bene perché ci ha svegliato e dato la scossa per intraprendere la strada giusta. - continua Menin – Ora per noi inizia un altro campionato, avevamo bisogno di un periodo di rodaggio visto che solo sei-sette avevano già giocato in A e perché avevamo bisogno di inserire le nuove, senza dimenticare i diversi infortuni che ci hanno condizionato. Obiettivi personali? Non mi interessano, a me piace tanto servire assist e lavorare per la squadra. Poi, se capita cerco anche di depositare qualche pallone in rete. Salvezza? Il Napoli è ultimo ed è sorprendente. Penso, però, che alla fine riuscirà a risalire in classifica. La lotta salvezza è ridotta a poche squadre. Noi, l’Hellas Verona, la Pink Bari. Poi, ci potrebbe essere qualche sorpresa".