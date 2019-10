Sassuolo F, Cambiaghi: "Daremo noia alle big. Voglio la doppia cifra"

L’attaccante del Sassuolo femminile Michela Cambiaghi ha parlato a Calcioinrosa.it dei suoi obiettivi per questa stagione e della volontà di tornare a vestire la maglia della Nazionale già indossata ai tempi delle giovanili: “A livello personale vorrei continuare a migliorarmi e a segnare più della stagione passata, magari arrivando in doppia cifra. A livello di club invece puntiamo a migliorare la posizione raggiunta lo scorso anno. Siamo una squadra giovane e penso che daremo del filo da torcere soprattutto alle big. Italia? Se arriverà una chiamata sarò felice e orgogliosa, ma al momento sono concentrata al massimo sulla mia squadra. - conclude Cambiaghi – Salvai è il difensore più forte che abbia incontrato, sia per le qualità in fase di impostazione sia per la lettura delle situazioni di gioco. Poi mi piacerebbe giocare con un’attaccante come Tarenzi, che fa un lavoro importantissimo per far salire la squadra e creare Spazi. Sabatino? Essendo una calciatrice d’esperienza riesce a darmi molti consigli soprattutto per quanto riguarda l’attacco alla porta”.