Sassuolo femminile, Ferrato: "C'è voglia di ripartire. Roma? Vogliamo riscattare lo scorso anno"

vedi letture

L’attaccante del Sassuolo femminile Claudia Ferrato ha parlato ai microfoni di Vocegiallorossa.it della sfida contro la Roma nella prima giornata della Serie A femminile: “Gli ultimi mesi sono stato un momento difficile per tutti, ma c’è voglia di ripartire e sarà sicuramente strano tornare a giocare una gara ufficiale dopo così tanto tempo. Come Sassuolo avevamo lavorato, seguendo i protocolli, per farci trovare pronte in caso di ripresa a giugno. Sicuramente c’è un po’ di dispiacere perché l’interruzione delle gare è avvenuta in un momento a noi molto favorevole. - continua Ferrato – Per me quella con la Roma rappresenta una partita speciale, visto che debuttai in A con un gol contro le giallorosse, ma ora devo pensare al presente. Lo scorso anno uscimmo battute di misura in entrambe le gare e ora c’è voglia di riscatto. Obiettivi? Come squadra vogliamo puntare in alto. Da due anni ormai siamo nella parte medio alta della classifica, penso che l’obiettivo sia toglierci anche qualche soddisfazione in più quest’anno. Personalmente c’è voglia di aiutare la squadra in questa ambizione e migliorare i numeri dell’anno scorso".