Sassuolo femminile, tegola Ferrato: rottura del crociato per l’attaccante

Brutte notizie in casa Sassuolo femminile dopo il pareggio all’esordio contro la Roma di ieri. Claudia Ferrato, attaccante classe ‘96, ha infatti riportato la rottura del crociato anteriore sinistro e dovrà sottoporsi a un’operazione e poi a un lungo stop. Una brutta botta per la calciatrice che però sui social non perde il buonumore e si prepara al meglio a superare questo ostacolo. “È solo uno step in più sul mio percorso di crescita. - scrive Ferrato - È solo una nuova battaglia, anzi, una crociata.

Nel frattempo mi godo questo SQUADRONE”.