Sassuolo femminile, Terzi: "Operazione Bugeja durata un anno. Felici per lei"

Alessandro Terzi, direttore operativo del Sassuolo Femminile, ha parlato dell’operazione che ha portato in neroverde la sedicenne Haley Bugeja, protagonista nell’ultimo turno di campionato con una doppietta: “Siamo molto contenti per lei, siamo stati dietro a questa operazione per un anno, siamo andati a Malta a parlare con la sua famiglia e rassicurarla su tutto quello che è l’aspetto extra calcistico. Alloggio, studio, cose importanti per una ragazza così giovane. Abbiamo poi convinto la Figc, che fa da garante per la Fifa sui trasferimenti internazionali dei minorenni. Abbiamo il vanto di essere stati i primi a completare con successo una tale operazione che riguarda una ragazza sedicenne. - continua Terzi a La Gazzetta dello Sport - Anche nel femminile il Sassuolo è molto attivo sui giovani. Con il Napoli, per esempio, in panchina erano tutte nate dopo il 2000. Spiccano Martina Tomaselli del 2001, Veronica Bettelani 2002, Alice Rossi 2002, Alice Pellinghelli 2003, tutte hanno già esordito in Serie A. Frutto di investimenti e di un importante lavoro di sviluppo del settore giovanile sia nella fase di selezione, sia di formazione”.