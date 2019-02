Serie A femminile, Fiorentina a valanga sul Bari. Milan sorpassato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Fiorentina vince con estrema facilità il recupero contro il Pink Bari e sorpassa il Milan al secondo posto in classifica portandosi a -3 dalla Juventus. Nel primo tempo la squadra viola riesce a sbloccare la gara solo al 38° con la prima rete di Ilaria Mauro. Nella ripresa le padrone di casa dilagano con due reti di Tatiana Bonetti (53° e 85°), la seconda marcatura di Mauro al 63°, la doppietta di Greta Adami (51° e 89°) e infine i gol di Alia Guagni al 72° e Sofia Kongouli nei minuti finali. Una vittoria che questa volta non dovrebbe avere ombre – la gara era stata ripetuta per un errore arbitrale – e che lancia le viola all’inseguimento della Juventus capolista.

Fiorentina-Pink Bari 8-0 (38°, 63° Mauro; 51°, 89° Adami, 53°, 85° Bonetti, 72° Guagni, 90° Kongouli)

Classifica: Juventus 40, Fiorentina 37, Milan 36, Roma 26, Florentina 23, Sassuolo° 19, Atalanta 19, Hellas Verona 16, Tavagnacco 16, ChievoVerona Valpo 10, Pink Bari* 7, Orobica 5