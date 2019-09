Serie A femminile, Hellas-Florentia: le parole dei tecnici Bonazzoli e Ardito

In vista della sfida di domani pomeriggio, ore 15 presso lo stadio Olivieri di Verona, fra Hellas e Florentia San Gimignano i tecnici delle due squadre - Emiliano Bonazzoli e Michele Ardito - hanno parlato in conferenza stampa illustrando la partita:

Emiliano Bonazzoli (allenatore Hellas Women): “La nostra convinzione è che possiamo giocarcela con tutti e dobbiamo mostrarlo in campo tenendo alta l’attenzione e la concentrazione. Abbiamo voglia di fare bene attraverso una prestazione di carattere. Il morale delle ragazze è alto e sono pronte a sfidare un avversario ostico e fare punti. La Florentia è una squadra che gioca bene e ha individualità importanti e per questo sarà importante scendere in campo con l’atteggiamento giusto, specialmente in fase difensiva. In avanti dobbiamo essere più ciniche perché creiamo tante occasioni come si è visto contro l’Inter”.

Michele Ardito (allenatore Florentia San Gimignano): “L’obiettivo come quello di ogni turno è quello di portare a casa i tre punti. Chiaro che bisogna guardare anche agli avversari e dire che si va a Verona per vincere è sotto inteso, ma è il campo che fa da giudice. Sicuramente andremo lì consapevoli di aver disputato una grandissima partita contro la Fiorentina e per cercare di ottenere qualcosa in più rispetto alla sfida con le viola”.