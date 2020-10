Serie A femminile, luci a San Siro per Milan-Juve. E a Firenze arriva il Sassuolo

Sarà un fine settimana lungo quello che vedrà la Serie A femminile tornare in campo dopo la pausa per la Nazionale. Il clou lo si vivrà lunedì sera con il big match fra Milan e Juventus, appaiate in testa alla classifica, che si giocherà in un San Siro che per la prima volta aprirà le porte al calcio femminile. Sarà una sfida di grande qualità, che promette spettacolo, fra due delle maggiori candidate al titolo: la Juve è chiamata a mostrare una maggiore brillantezza dopo le prime tre uscite non del tutto convincenti, mentre il Milan vuole mettere in chiaro che quest’anno per i primi due posti, oltre che per lo Scudetto, c’è anche lui. Ci saranno anche tante sfide nella sfida come quella fra le punte Valentina Giacinti e Cristiana Girelli. Ed è un peccato che – causa Covid-19 – solo mille persone potranno assistere dal vivo alla sfida.

Ad approfittarne potrebbe essere la terza incomoda per lo Scudetto, ovvero la Fiorentina. Le viola però non possono rilassarsi dovendo affrontare un Sassuolo in grande forma prima della pausa e voglioso di essere la mina vagante del campionato e magari insidiare il podio della Serie A. Nelle gare del sabato andranno poi in onda due sfide fra deluse di inizio stagione: la Roma, partita con il freno a mano tirato, se la vedrà con un Hellas alla caccia dei primi punti in campionato, mentre l’Inter andrà a far visita a un Napoli ancora fermo a quota zero.

Domenica invece la rivelazione di inizio campionato – l’Empoli- se la vedrà sul campo sempre ostico della Pink Bari in una sfida fra squadre che hanno come obiettivo primario la salvezza, anche se le toscane sperano di poter vivere un campionato diverso vista la brillante partenza. A San Marino, nello stadio nazionale, invece scenderà in campo la Florentia San Gimignano che proverà a ritrovare punti contro una squadra – la San Marino Academy – che è apparsa in crescita e ha dimostrato grande carattere in Coppa Italia rimontando dal 3-0 al 3-4 contro la Riozzese Como.

Questo il resto del programma della 4^ giornata con relative dirette tv

Sabato 3 ottobre:

Roma-Hellas Verona 12:30 (TIMVISION)

Napoli-Inter 12:30 (TIMVISION)

Fiorentina-Sassuolo 15:00 (TIMVISION)

Domenica 4 ottobre:

Pink Bari-Empoli 12:30 (TIMVISION e Sky Sport)

San Marino Academy-Florentia San Gimignano 17:45 (TIMVISION)

Lunedì 5 ottobre:

Milan-Juventus 20:45 (TIMVISION e Sky Sport)