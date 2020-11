Serie A femminile, Juve all'esame Santa Lucia. Ma il big match sarà Milan-Roma

vedi letture

La Juventus è pronta a dare l caccia all’ottava vittoria di fila in questa stagione, ma per conquistarla dovrà espugnare il campo della Florentia San Gimignano, un compito non facile. Le neroverdi toscane infatti hanno vinto le ultime tre gare casalinghe, sono imbattute da sette turni al Santa Lucia (ben 11 mesi) e soprattutto nella passata stagione furono capaci di fermare sullo 0-0 la squadra di Guarino. Nonostante il distacco in classifica (+12 per le bianconere) si prospetta una gara combattuta con la Florentia che sogna di sgambettare un’altra grande dopo essersi guadagnata la nomea di ammazza big nella passata stagione.

Spettatrici interessate Milan e Sassuolo che scenderanno in campo domenica: le rossonere se la vedranno con la Roma in un vero e proprio big match dove nessuna delle due può fallire. La squadra di Ganz per mantenere, nel peggiore dei casi, la scia della Juve, quella di Bavagnoli per non dire già addio ai sogni di un qualificazione alla prossima Champions League. Più agevole, sulla carta, la sfida delle neroverdi emiliane che ospiteranno un Hellas Verona in salute e che ha blindato la propria porta nelle ultime tre gare.

Tornando al sabato l’Empoli se la vedrà contro l’Inter per continuare a sognare e ripartire subito dopo la sconfitta nel derby contro la Florentia, mentre le nerazzurre vogliono definitivamente cambiare marcia e andare a occupare le posizioni a ridosso delle prime. La Fiorentina invece andrà a Bari per interrompere la striscia negativa (un solo punto nelle ultime quattro) e rilanciare le proprie ambizioni anche se le pugliesi non possono regalare punti visto il penultimo posto in classifica che vorrebbe dire retrocessione. Sfida salvezza invece sul Monte Titano con la San Marino Academy che ospiterà il Napoli: una gara che lo scorso anno vedeva le partenopee favorite, mentre ora tutto è invertito. Le azzurre sono ancora ferme a quota zero in classifica, mentre le titane hanno già conquistato quattro punti e appaiono in crescita dopo un impatto disastroso con la Serie A nelle prime due uscite della stagione.

Ottava giornata

Sabato 14 novembre

Empoli-Inter 12:30 (TIMVISION)

Pink Bari-Fiorentina 14:30 (TIMVISION)

Florentia San Gimignano-Juventus 14:30 (TIMVISION)

Domenica 15 novembre

San Marino Academy-Napoli 12:30 (SKY e TIMVISION)

Milan-Roma 14:30 (SKY e TIMVISION)

Sassuolo-Hellas Verona 14:30 (TIMVISION)

Classifica: Juventus 21, Milan 18, Sassuolo 16, Empoli 12, Roma 12, Fiorentina 10, Inter 10, Florentia San Gimignano 9, Hellas Verona 7, San Marino Academy 4, Pink Bari 3, Napoli 0

Classifica marcatrici: Girelli (Juventus) 7, Sabatino (Fiorentina) 7, Giacinti (Milan) 6, Lazaro (Roma) 6, Dubcova (Sassuolo) 5, Dowie (Milan) 5, Polli (Empoli) 5