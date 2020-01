Il 2020 della Roma femminile inizia con il piede giusto. La squadra di Betty Bavagnoli nell’anticipo dell’ultima giornata d’andata batte in trasferta la Pink Bari con un netto 0-3. La partita si incanala subito bene per le giallorosse che passano in vantaggio con Agnese Bonfantini dopo appena cinque minuti e raddoppiano al 10° con Manuela Giugliano. Nella ripresa arriva poi la terza marcatura a firma Lindsey Thomas. Con questa vittoria la Roma sale momentaneamente al secondo posto scavalcando la Fiorentina.

11^ giornata

Sabato 11/01

Pink Bari-Roma 0-3 (5° Bonfantini, 10° Giugliano, 72° Thomas)

Inter-Florentia San Gimignano 14:30

Orobica-Fiorentina 14:30

Sassuolo-Hellas Verona 14:30

Domenica 12/01

Tavagnacco-Juventus 12:30

Milan-Empoli 14:30