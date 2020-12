Serie A femminile, Milan a Firenze. Juve e Sassuolo sperano, ma occhio agli sgambetti

Dopo la pausa per la Nazionale si riparte con il campionato che vedrà nella giornata di domani scendere in campo le prime due della classe. La Juventus farà visita al Napoli in un testacoda con le azzurre che sognano lo sgambetto alle rivali anche per onorare al meglio la memoria di Diego Armando Maradona. Non sarà facile perché la disparità di forze in campo è netta, ma certamente il Napoli non vorrà fare la vittima sacrificale. La Juventus dal canto suo spera in un allungo visto che il Milan sarà impegnato in una difficile trasferta come quella di Firenze. Le rossonere hanno solo un risultato a disposizione se vogliono tenersi in scia delle bianconere, ma la squadra viola non può perdere ulteriore terreno se vuole provare una rimonta difficile, ma non impossibile, verso il secondo posto che ora dista otto punti.

Spettatore interessato, in vista della sfida di domenica contro la Pink Bari, sarà il Sassuolo terzo che potrebbe approfittare di qualche scivolone là davanti per mettere ulteriore pressione alle prime e confermarsi come qualcosa in più di una semplice sorpresa, ma occhio alle pugliesi che sono determinate a interrompere la striscia negativa e muovere la classifica che le vede attualmente penultime. Sfida interessane quella che andrà in scena a Roma fra le giallorosse e una Florentia San Gimignano che vuole cambiare il proprio passo lontano dal Santa Lucia dove finora ha raccolto solo sconfitte. Le padrone di casa però non possono perdere ulteriore terreno rispetto alle prime. L’Empoli invece proverà a far punti a Verona contro un Hellas in crescita dopo un inizio terrificante. Chiude la giornata la sfida fra l’Inter e il San Marino Academy con entrambe le squadre determinata ad allungare la propria striscia positiva in campionato.

Questo il programma della giornata:

9^ Giornata

Sabato 05/12

Fiorentina-Milan 12:30 (TIMVISION e SKY)

Napoli-Juventus 14:30 (TIMVISION)

Domenica 06/12

Hellas Verona-Empoli 12:30 (TIMVISION e SKY)

Pink Bari-Sassuolo 12:30 (TIMVISION)

Roma-Florentia San Gimignano 14:30 (TIMVISION)

Inter-San Marino Academy 14:30 (TIMVISION)

Classifica: Juventus 24, Milan 21, Sassuolo 19, Empoli 13, Fiorentina 13, Roma 12, Inter 10, Florentia San Gimignano 9, Hellas Verona 7, San Marino Academy 5, Pink Bari 3, Napoli 1

Classifica marcatrici: Girelli (Juventus) 8, Sabatino (Fiorentina) 8, Giacinti (Milan) 7, Dubcova (Sassuolo) 7, Lazaro (Roma) 6, Dowie (Milan) 5, Polli (Empoli) 5, Prugna (Empoli) 5, Pirone (Hellas Verona) 5, Bugeja (Sassuolo) 5, Caruso (Juventus) 5, Marinelli (Inter) 5.