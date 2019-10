Serie A femminile, Milan-Juventus si giocherà domenica 17

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La FIGC ha comunicato i posticipi delle prossime tre giornate di Serie A femminile in programma il 2 novembre, il 16 novembre eil 23 novembre. Per quanto riguarda la quinta giornata la gara che si giocherà domenica alle ore 12:30 sarà quella fra Roma e Sassuolo, mentre due settimane dopo sarà il big match fra Milan e Juventus a essere disputato all’ora di pranzo della domenica. Infine per quanto concerne la settima giornata saranno ancora Roma e Juventus a giocare la domenica sul campo delle prime.