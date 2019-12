La Roma risponde alle vittorie di Juve e Milan chiudendo il suo 2019 con un risultato tennistico contro l’Orobica. Un 6-0 che ha visto andare a segno due volte Andrine Hegerberg e Annamaria Serturini con Thomas e la giovane Coluccini a completare il quadro. In coda colpo importante del Tavagnacco che espugna il campo della Florentia grazie a un gol di Benedetti all’ultimo secondo: prima friulane in vantaggio con Polli e raggiunte momentaneamente dalla solita Kelly su calcio di rigore. Per la squadra di Lugnan è la prima vittoria in questo campionato. Pareggio in extremis per il Sassuolo che rimonta due reti in casa dell’Empoli: Acuti e Cinotti lanciano le azzurre che però non fanno i conti con Daniela Sabatino. La numero 9 accorcia su rigore al 77° e poi trova la rete del 2-2 definitivo nel recupero.

10^ Giornata

Sabato 14/12

Juventus-Pink Bari 2-0 (19° Cernoia, 40° Galli)

Hellas Verona-Milan 0-1 (49° Giacinti)

Empoli-Sassuolo 2-2 (15° Acuti, 64° Cinotti; 77° rig., 90°Sabatino)

Florentia SG-Tavagnacco 1-2 (73° rig. Kelly; 48° Polli, 90° Benedetti)

Roma-Orobica 6-0 (8°, 29° Hegerberg, 50°, 80° Serturini, 61° Coluccini, 84° Thomas)

Domenica 15/12

Fiorentina-Inter 12:30