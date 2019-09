© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vittoria della Roma sul campo della Fiorentina Women's, con le giallorosse che si sono imposte 2-0. Nel primo tempo le viola hanno dominato, con Tatiana Bonetti protagonista, in negativo, in tre occasioni: un colpo di testa fuori di pochissimo, un rigore sbagliato ed una conclusione fermata sulla traversa. Poi, nel finale di primo tempo il vantaggio della Roma con un super gol di Serturini. Nella ripresa la Fiorentina resta in 10 per il rosso diretto a Breitner e la Roma raddoppia grazie alla rete di Hegerberg. Con questa vittoria la Roma conquista i primi tre punti della stagione ed aggancia proprio la Fiorentina in classifica.

Empoli Ladies-Inter 0-1

Milan-Orobica Bergamo 4-1

Sassuolo-Juventus 1-3

Tavagnacco-Pink Bari 1-1

Verona-Florentia San Gimignano 2-1

DOMENICA

Fiorentina-Roma 0-2

CLASSIFICA

Milan 6

Juventus 6

Hellas Verona 4

Inter 4

Fiorentina Women's 3

Roma 3

Pink Bari 2

Tavagnacco 1

Sassuolo 1

Orobica Bergamo 1

Empoli Ladies 0

Florentia San Gimignano 0