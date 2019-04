Serie A femminile: tutto in 90 minuti. Per Scudetto, Champions e salvezza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutto in 90 minuti. Questo il titolo perfetto per l’atto conclusivo del campionato di Serie A femminile in Italia con tre squadre a giocarsi titolo e accesso all’Europa e altre due in lotta per salvarsi. In testa è sempre la Juventus Women a guidare il gruppo con un punto sulla Fiorentina Women’s e due sul Milan femminile, situazione che apre a tutti gli scenari possibili se vi saranno passi falsi nella giornata di sabato prossimo. Sulla carta le bianconere restano favorite chiudendo sul campo dell’Hellas Verona che nel weekend ha festeggiato, vincendo nel derby, la salvezza matematica. La Fiorentina infatti se la vedrà contro una Roma che punta a chiudere al meglio la sua prima stagione pur avendo blindato il quarto posto, mentre per il Milan c’è l’impegno più complesso visto che se la vedrà contro un ChievoVerona Valpo ancora in corsa per la salvezza.

A rivaleggiare con le gialloblù sarà la Pink Bari, impegnata contro l’Atalanta. Le pugliesi devono solo vincere e sperare che le avversarie venete non facciano punti in modo da superarle in classifica e festeggiare una permanenza in Serie A a tratti insperata.