© foto di Imago/Image Sport

Il governo spagnolo proverà a intervenire per evitare lo sciopero delle calciatrici femminili. Lo scrive AS, secondo cui nella giornata di martedì l'esecutivo (ovviamente quello attualmente in carica) cercherà una mediazione tra la Federcalcio e l'associazione di categoria delle calciatrici (l'AFE). Al momento, lo sciopero è in programma per il weekend del 16 e 17 novembre: la RFEF non si è infatti mossa dalla sua offerta da 1,15 milioni di euro, rifiutando di porre in atto il programma elite, annunciato a maggio, che avrebbe dovuto fruttare al calcio femminile 8 milioni di euro in totale. Secondo quanto riferito dal portale online del quotidiano, difficilmente l'intervento del governo potrà risolvere la situazione.