Svezia, i calciatori vanno in aiuto delle colleghe: donati 490mila euro per i loro stipendi

Dopo i giocatori della Nazionale maschile, che si sono schierati al fianco delle colleghe nella battaglia per l’equal pay, dalla Svezia arriva un altro gesto di solidarietà da parte dei calciatori nei confronti delle calciatrici. I giocatori di Prima e Seconda Divisione hanno infatti deciso di rinunciare a metà delle entrate che percepiscono dalla Federazione per aiutare il calcio femminile, entrato in crisi a causa del Covid-19, e pagare in parte gli stipendi delle colleghe.

A dare la notizia è stato Karl Erik Nilsson, presidente della Federcalcio svedese, annunciando che sono stati raccolti 490mila euro che daranno respiro a un movimento che, nonostante sia molto sviluppato (come testimonia il podio ai Mondiali del 2019), vive un momento di grande crisi economica a causa della pandemia.