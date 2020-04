Tavagnacco, Donda: "Spero si possa concludere il campionato. Ma servirà l'aiuto della FIGC"

Intervistata da Tuttocalciofemminile il difensore del Tavagnacco Elisa Donda ha parlato del lungo stop del campionato femminile e della voglia di tornare in campo per conquistare la salvezza con il club friulano: “Spero che il campionato riparta, siamo stufe di stare in casa e abbiamo tutte voglia di tornare a vivere e giocare a calcio. La nostra salute è ovviamente la priorità e ho letto che il protocollo sanitario costerebbe tantissimo. Se si decidesse di chiudere la stagione la Federcalcio dovrà aiutare i club. Classifica? Al momento siamo penultime, ma la Pink Bari ha un punto di vantaggio e l'Hellas due. Basta un turno di campionato per cambiare tutto e noi dopo aver faticato all'inizio abbiamo imboccato la strada giusta per risalire. - continua Donda – Il calcio italiano è cambiato molto negli ultimi anni, l'ingresso dei colossi maschili ha cambiato i rapporti di forza, ma la storia e la tradizione vanno rispettate e non si può azzerare tutto. Modelli? Seguo con grande attenzione Bartoli e Guagni, le due più brave a interpretare il ruolo di terzino. Da queste due grandi calciatrici c'è solo da imparare”.