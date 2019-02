"Andiamo a Bari con l’obiettivo di fare bene e di portare a casa punti preziosi", esordisce così in conferenza stampa il tecnico del Tavagnacco Marco Rossi in vista dello scontro salvezza contro il Pink Bari: "Sappiamo che giocheremo su un campo difficile, per questo ho chiesto alle ragazze di restare concentrate e di non farsi distrarre dalle condizioni esterne. La squadra sta bene, ha recuperato le forze quindi mi aspetto un atteggiamento combattivo e voglia di vincere. Il nostro intento è fare una bella partita".