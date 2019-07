Sembra profilarsi una sfida a due fra Hellas Verona Women e Pink Bari, probabile ripescata in Serie A, per la centrocampista classe 2000 Valentina Puglisi, calciatrice gestita dal procuratore Simone Bernardo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sarebbero queste due le squadre favorite per prelevare in prestito la promettente calciatrice che la Juventus vuole mandare in prestito per giocare e accumulare esperienza. Restano invece sullo sfondo le ipotesi che portano all’Empoli Ladies o a un’esperienza estera, negli USA.