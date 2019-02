TMW - Juve Women, Braghin: "Rita Guarino ci ha dato credibilità"

Stefano Braghin a tutto campo. Il responsabile del progetto Juventus Women, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha analizzato l'attualità della ragazze bianconere: dalla prossima sfida contro il Milan alle tante idee in cantiere. "Nel calcio femminile ho trovato tanta passione e genuinità - le parole dell'Head of Academy Organizational Department and Juventus Women -. Quando ti professionalizzi, certe dinamiche le apprezzi meno. Ho ritrovato una passione che non dico di aver mai perso, ma che avevo professionalizzato".

VERSO IL MILAN - "Sicuramente giocare questa partita con un distacco maggiore avrebbe potuto dare un po' più di tranquillità o, quantomeno, consentire un avvicinamento più sereno. Poi, una volta che sei lì, questi scontri diretti sono comunque decisivi e, quindi, a prescindere dal vantaggio li devi giocare relazionandoti con una partita decisiva. Veniamo da una settimana in cui abbiamo pareggiato, perciò questo match qualche attenzione in più la richiede. Credo cambi più l'approccio anziché la gara vera e propria, che affrontiamo comunque essendo davanti. Dunque, forse le pressioni sono più sull'altro fronte anziché sul nostro. Nel Milan rivedo un po' il nostro percorso dell'anno scorso. Grande entusiasmo, grande novità, grande voglia di fare bene e direi che hanno scelto un'allenatrice di grande spessore che sta aiutando nella conoscenza del calcio femminile. È una scelta simile, se vogliamo, a quella che ho fatto io con Rita Guarino: prendere un'icona del calcio femminile italiano che dia credibilità al progetto e conoscenze tecniche".

CREDIBILITÀ GUARINO - "L’anno scorso abbiamo fatto una scelta cruciale che è quella dell’allenatore. Ci conoscevamo da tanti anni e sono andato sul sicuro. Lei ha fatto un grandissimo lavoro dando credibilità ad un progetto che non c’era. Rita l’ho spesa come patente di credibilità. Negli anni aveva seminato molto bene nei rapporti, quindi le ragazze sono venute volentieri. Non sapendo nulla sono partito da due concetti: uno le più brave in Italia e due ho fatto colloqui. Credo che la persona venga prima del giocatore. Ho avuto la fortuna di vincere qualche campionato nella mia carriera, sempre con gruppi sani, persone con certi principi. Ne ho persi con giocatori molto forti. Con le persone giuste quasi mai. La scelta, non conoscendo benissimo il calcio femminile, era la persona. Più le conoscenze di Rita. Poi ci vuole anche fortuna. Quando vinci lo scudetto all’ultimo calcio di rigore di uno spareggio, quel campionato l’hai vinto in due. Mi sento di condividerlo col Brescia".

DONNE E PROFESSIONISMO - "Lo sbarco dei club professionistici nel calcio femminile è stato un acceleratore per portare ad avere questo movimento ad avere la considerazione che merita. Naturalmente le numeriche sono diverse, perché le storie sono diverse. Il calcio femminile è uno sport molto giovane con 23 mila tesserate, quindi è quasi normale che abbia delle difficoltà nel percorso. Però mi sembra che si stia intrapresa una strada fruttuosa".

NUOVO IMPIANTO? - "Dopo la prima stagione pilota, dove era difficile fare ipotesi, abbiamo visto che si è consolidata l'affluenza ed è bello. Ad oggi, però, non c'è un progetto concreto e specifico di stadio dedicato alle ragazze o all'Under 23. Che l'esigenza stia montando, per fortuna, è abbastanza evidente. Come sempre la società farà le dovute valutazioni. Per il momento per i big match siamo costretti a fare un trasloco momentaneo perché Vinovo ha una capienza limitata e sarebbe un peccato togliere ai tifosi la possibilità di vederci. Fortunatamente, poi, abbiamo tifosi ovunque andiamo".