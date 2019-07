TMW - Juventus Women, Puglisi verso il Tavagnacco

Fonte: Giovanni Albanese

Hellas Verona, Empoli, Pink Bari e infine Tavagnacco. Il nome di Valentina Puglisi, centrocampista classe 2000 in forza alla Juventus Women, nelle ultime settimane è stato accostato a molti club di Serie A o in procinto di tornarci a giocare. Alla fine, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la giovane calciatrice dovrebbe finire in Friuli per vestire la maglia gialloblù del Tavagnacco. Un trasferimento in prestito per permettere alla giovane di giocare con continuità e accumulare esperienza.