TMW - Lega Pro, Capotondi: "Diamo maggior appeal al calcio femminile"

Fonte: Dal nostro inviato in Lega Marco Pieracci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiana Capotondi, vicepresidente della Lega Pro, è intervenuta nel corso dell'evento Calcio, un gioco da ragazze, un primo appuntamento per parlare più nel dettaglio di calcio al femminile: "La giornata di oggi vorrebbe mettere insieme tutte le componenti, tutte le serie, oggi in sede di Lega Pro avevamo un incontro aperto alle Serie D, B ma anche alla A, perché vogliamo fare un discorso collettivo per cercare di creare un sistema che dialoghi che faccia in modo che le bambine reclutate principalmente dai centri federali inizino un percorso che le possa magari portare ad arrivare in nazionale. Sicuramente abbiamo bisogno di andare ad allargare il campione dove andare a pescare le campionesse, ma se cresciamo come numero di tesserate, abbiamo più possibilità di portare campionesse in Nazionale: in varie categorie le squadre lavorano bene. Quest'anno abbiamo l'obbligo delle 20 tesserate Under 12, più la sezione femminile Under 15, faccio parte del tavolo per lo sviluppo del calcio femminile. L'attenzione che le ragazze hanno portato sul calcio femminile con il Mondiale è utile affinché si lavori in questa direzione. E noi vorremmo anche avere maggiore mercato: faccio un esempio. Laura Giuliani, portiere della Juventus ha fatto un'esperienza all'estero: vorremmo esportarne molte come a livello maschile ed essere sempre più appetibili".

Parlando poi del suo percorso: "Sono molto contenta dell'opportunità che mi è stata data e di poterla fare ad alti livelli, la Lega Pro è una scuola straordinaria, al cui interno ci sono molte donne. La parte politica è una novità: è un lavoro a titolo gratuito che mi prende pienamente come fosse un mio lavoro, è una passione che ho sempre avuto e starci dentro è un regalo prezioso. Ho voglia di fare, stiamo lavorando sulle mie deleghe, abbiamo un importante appuntamento per il Natale, abbiamo trascorso già un anno insieme e quest'anno c'è maggior ordine: il bilancio è positivo, il girone di andata è stato relativamente normale. Il lavoro sulle norme è stato fatto, ora è lontano dall'appetibilità dei furbetti, di coloro che non vogliono il ene dei ragazzi".