Marco Calabresi, commentatore del calcio femminile per DAZN, si è collegato in diretta ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Tutto Calcio Femminile: "Mi colpisce l'organizzazione sempre crescente delle squadre di Serie A, anche nei dettagli che riguardano la produzione televisiva. Già nel maschile non è scontata, mentre per il femminile è proprio un piacere. Mi ha impressionato tanto la Fiorentina, ho visto la Juventus in registrata e penso che quest'anno assisteremo a un campionato molto più equilibrato rispetto allo scorso, contando anche il Milan".

Chi in particolare, nella Fiorentina?

"Claudia Neto, giocatrice stratosferica. Detto dei progressi di Mascarello, giustamente scelta come titolare dalla ct Bertolini con la Bosnia, ma per la Neto dico che un conto è vederne gli spezzoni online, un altro vederla giocare al Franchi. Credo sia stato il colpo più d'impatto della Serie A, è riuscita a prendersi l'intera squadra e un centrocampo comunque già d'esperienza. L'Inter, per esempio, l'ha fatta a fette".

La Roma ha avuto un inizio faticoso.

"Devo dire di sì. Dopo le prime tre giornate mi sembra quella di un gradino sotto tra le quattro che a gennaio tra l'altro si giocheranno la Supercoppa Italiana. Col Bari hanno avuto bisogno di un rigore e poi rischiato di prendere subito gol: Andressa non è ancora al meglio, e stanno un po' pagando questa situazione. Bene la Lazaro davanti, ma la difesa mi lascia perplessità".

Come la vede la figura dell'allenatore nel femminile?

"Mi pare diano più libertà tecnicamente e tatticamente. Nel maschile vedo ruoli più definiti. Tanti ruoli cambiano all'improvviso, e penso a Thogersen terzino nella Fiorentina: intuizione dell'allenatore e anche la ragazza che si è resa disponibile. L'allenatore è un po' più psicologo... Quasi amico delle ragazze".