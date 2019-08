TMW - Sassuolo femminile, Piovani: "Culliamo il sogno Champions League"

Fonte: dall'inviato Emanuele Pastorella

Gianpietro Piovani, allenatore del Sassuolo Femminile, ha parlato dalla presentazione della squadra: "Quanto fatto di buono anno scorso non deve essere punto d'arrivo ma di partenza, perché abbiamo una squadra tutta nuova che va ad affrontare un campionato in cui l'asticella si è alzata. Sono entrate squadre come l'Inter, ci sono già big come Juve, Fiorentina e Milan... Non le scopro io. Noi dobbiamo essere squadra fastidiosa, che se la gioca con tutte. La Champions è un sogno che culliamo, noi però possiamo promettere massimo impegno, voglia di migliorarsi e vedremo che giudizio darà il campo. Il calendario è difficile, ma rispetto per tutti e paura di nessuno".