Torino donne, ora o mai più. C'è il rischio di dilapidare un patrimonio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Su Tuttosport trova spazio il caso del Torino femminile. Una squadra che al momento esiste solo a livello giovanile – l’altro Torino che milita in Serie C non è infatti collegato al club di Urbano Cairo – e che a fine stagione potrebbe disperdere un patrimonio di giovani calciatrici (ben 15, più di metà rosa) che al momento si stanno mettendo in luce con la formazione Juniores. A livello giovanile il club granata ha fatto passi da gigante, si legge sul quotidiano torinese, dal 2015 ad oggi arrivando a contare ben 160 tesserate. Ma manca ancora l’ultimo, e forse più importante, tassello: ovvero una prima squadra. Un problema non da poco visto che senza questo sbocco a fine stagione il club rischia di dover salutare un gruppo di quindici ragazze cresciute nelle giovanili granata, ma che si troverebbero impossibilitate a giocare ancora con quella maglia per i limiti d’età raggiunti. Il rischio è quello di dilapidare un patrimonio costruito in cinque anni visto che senza una prima squadra, in Serie A o Serie B, il Torino non potrebbe iscriversi neanche al campionato Primavera per dare continuità alla crescita delle attuali Juniores.