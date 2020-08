ufficiale 5 sostituzioni anche nella Serie A femminile. La decisione del Consiglio Federale

vedi letture

Cinque sostituzioni anche per il calcio femminile. Il Consiglio Federale di oggi, ha infatti votato all'unanimità l'introduzione di questa novità, già prevista per i colleghi, anche per le calciatrici della Serie A femminile, per quanto riguarda la stagione 2020/21.