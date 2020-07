ufficiale Empoli Ladies, dalla Juventus arriva Benedetta Glionna in prestito

Benedetta Glionna è una nuova calciatrice dell'Empoli Ladies. Attaccante classe 1999, arriva a titolo temporaneo dalla Juventus Fc.

Cresciuta nel Fiammamonza, fa il suo esordio in prima squadra in Serie C a 14 anni e, dopo 3 stagioni, conquista la promozione in Serie B, realizzando 31 reti. Nell'estate 2017 arriva in Serie A nella Prima Squadra della Juventus e conquista lo Scudetto, realizzando 7 gol in 20 presenze. Nella stagione 2018/19 con la maglia bianconera vince il “double” e fa il suo esordio in Champions League. Nell’estate 2019 passa in prestito all’Hellas Verona, dove ha disputato l’ultima annata, segnando 5 reti in 16 presenze. Nel 2018 Glionna ha fatto il suo esordio in Nazionale Maggiore e ha vinto l’European Golden Girl, premio attribuito alla miglior calciatrice Under 21 militante in una delle massime categorie europee.