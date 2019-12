UFFICIALE: Empoli Ladies, Petkova ceduta al San Marino

L'Empoli Ladies ha annunciato sui propri profili ufficiali la cessione della centrocampista offensiva Simona Petkova al San Marino, club che milita in Serie B. La bulgara era arrivata in estate in Toscana senza tuttavia trovare grande spazio in questi mesi.

Questo il saluto della calciatrice classe '93 sul proprio profilo Instagram: “È tempo per una nuova avventura, grazie mille per la fantastica atmofera e per i grandi momenti che ho vissuto qui, è stato un grande piacere per me lavorare con l’Empoli Ladies. Apprezzo l’aiuto e tutto ciò che ha fatto per me il club e ricorderò sempre questi momenti e situazioni felici dentro e fuori dal campo. Grazie Empoli Ladies”.