ufficiale Fiorentina Femminile, arrivano Zanoli in difesa e Piemonte in attacco

La Fiorentina Femminile, oltre i rinnovi, ha annunciato anche due acquisti nella giornata di oggi. Si tratta dell'attaccante ex Betis Siviglia e Roma Martina Piemonte, classe '97, e del difensore ex Orobica Martina Zanoli, classe 2002. La prima ha firmato un contratto annuale, mentre la seconda un biennale. Questi i comunicati:

"ACF Fiorentina Femminile comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante della Nazionale Italiana Martina Piemonte. Martina arriva dal Betis Siviglia dove ha giocato nell’ultima stagione. In carriera ha vestito i colori di Riviera di Romagna, San Zaccaria, Verona, Siviglia e Roma. Classe 1997, è stata convocata in Azzurro per la prima volta nel 2012 con la Nazionale U17 e ha quindi giocato per tutte le rappresentative fino alla Nazionale Maggiore dove ha esordito nel 2014. Ha vinto un Bronzo agli Europei U17 e ai Mondiali U17 nel 2014.

Martina giocherà con la Viola per tutta la stagione 2020/21.

Benvenuta Martina!

ACF Fiorentina Femminile comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del difensore Martina Zanoli. Giovanissima classe 2002, Martina è cresciuta nelle giovanili del Mozzanica con cui ha esordito in Serie A nel Settembre 2019. Nella scorsa stagione è passata all’Orobica Bergamo con cui ha realizzato 16 presenze in Campionato e 1 goal.

Martina ha debuttato in Nazionale U17 lo scorso marzo ed è stata convocata anche in Nazionale U19.

Sarà Viola fino alla stagione 2021/22.

Benvenuta Martina!".