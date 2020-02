vedi letture

ufficiale Florentia San Gimignano, Stephanie Roche lascia il club: "Scelta non facile"

Le strade di Stephanie Roche e della Florentia San Gimignano si separano dopo due stagioni. La calciatrice irlandese ha infatti annunciato l’addio al club toscano e il ritorno in patria per motivi lavorativi. Queste le parole dell’attaccante classe ‘89: "Sono molto triste di lasciare la Florentia San Gimignano, voglio innanzitutto ringraziare tutte le persone della società che mi hanno sempre fatta sentire benvenuta. La mia decisione di lasciare la squadra non è stata facile, ma ho la necessità di tornare in Irlanda per seguire più da vicino i miei progetti lavorativi. Continuerò a giocare nella mia vecchia squadra, il Peamount Utd, ma voglio ringraziare di cuore tutte le mie compagne, lo staff tecnico, la dirigenza e tutti i fantastici tifosi che hanno fatto di San Gimignano la nostra fortezza! Continuerò a seguire il club e vi auguro il meglio. Forza Sangi!"