UFFICIALE: Florentia SG, arriva la tedesca Wagner a centrocampo

Dopo l’addio di Giulia Orlandi, il DS neroverde Domenico Strati ha trovato nella tedesca Florin Wagner una sostituta ideale in mezzo al campo. Classe ‘94, giramondo, ha giocato in questi ultimi mesi in Topserrien - la Serie A norvegese - con la maglia del Fart ed è una vecchia conoscenza del campionato italiano: a Verona ha disputato le ultime due stagioni, scendendo in campo in 27 occasioni e siglando 3 reti.

Giocatrice versatile, dotata di buona tecnica, sarà una pedina importante per la Florentia San Gimignano per rilanciarsi nella seconda parte del Campionato.

“Sono grata alla società per questa nuova opportunità e contenta di entrare a far parte di questo gruppo. La Serie A è un campionato difficile: il gioco è veloce e tecnico; la tattica è fondamentale, bisogna prepararsi molto bene prima di ogni match. Spero di portare a questo gruppo la mia grande passione e la mia capacità di restare calma anche nelle situazioni più difficili. Il mio obiettivo personale è anche quello di segnare per aiutare la squadra a vincere più gare possibili nella seconda parte della stagione. Mi è capitato di vedere qualche partita della Florentia a San Gimignano e giocare al Santa Lucia davanti a un pubblico così caloroso sarà un onore. Non vedo l’ora di vestire questa maglia!”