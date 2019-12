UFFICIALE: Juve Women, Devoto in prestito al Permac Vittorio Veneto

Fonte: http://www.vittoriovenetocalciofemminile.it/

Il Permac Vittorio Veneto ha voluto mettere sotto l’albero del mercato invernale dei bei regali e, nell’ultimo giorno a disposizione, ufficializza l’arrivo in rossoblù dell’attaccante Flavia Devoto, in prestito dalla Juventus. Un altro prezioso tassello per lo scacchiere rossoblù e un’ulteriore conferma del sodalizio calcistico tra la squadra della vittoria e il club bianconero, partner privilegiato e interessato ai diversi gioiellini della cantera rossoblù.

Flavia, classe 2000, ha iniziato a giocare a calcio a 8 anni nella squadra dell’oratorio San Luigi Santena, la sua città natale in provincia di Torino.

Ha giocato fino a 14 anni con i maschi nel San Giacomo Chieri, vincendo due campionati regionali giovanissimi fascia B, per poi approdare alla Juventus Femminile Torino, dove ha militato per 3 stagioni, raggiungendo la serie B.

Tre anni fa il passaggio tra le fila della Primavera della Juventus FC, formazione con la quale ha vinto la prima edizione del torneo Viareggio Women’s Cup. Flavia ha esordito con la Prima Squadra bianconera in Coppa Italia nel 2017 (segnando anche una rete) con il numero 24 sulle spalle: è proprio questo il numero che ha scelto per giocare la seconda metà di stagione con i colori del Vittorio Veneto.

A fine marzo 2019 l’infortunio al ginocchio e ora l’opportunità di ritornare a giocare, in una società che punta da sempre sui giovani talenti.

Queste le prime parole di Flavia da giocatrice rossoblù: “Ho scelto di trasferirmi al Permac Vittorio Veneto per avere l’opportunità di ricominciare a giocare dopo l’infortunio nel migliore dei modi, vedendo in questa nuova esperienza una bella occasione per crescere e fare esperienza anche lontano dal mio “habitat”. Personalmente, punto sempre a vincere e credo che il Vittorio Veneto sia una squadra che mi permetterà di farlo!”