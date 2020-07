Attraverso una nota ufficiale, il Milan Femminile comunica l'arrivo in rossonero dell'attaccante inglese Natasha Dowie, reduce dall'esperienza con il Melbourne Victory FC.

I am very excited to be signing for one of the biggest clubs in world football....AC Milan. I want to help to bring the club lots of success, trophies and goals!

Darò sempre il 100 percento. #SempreMilan #FollowTheRossonere https://t.co/iv32tl2GuB

— Natasha Dowie (@tatsdowie) July 15, 2020