ufficiale Milan Femminile, Dowie saluta: "Orgogliosa di aver fatto la storia del club"

L’attaccante Natasha Dowie con un post su Instagram ha salutato il Milan, dove nell’ultima stagione ha segnato 12 reti contribuendo alla qualificazione in Champions League. Una notizia che era nell’aria e che oggi l’inglese ha ufficializzato. “Quest’anno abbiamo fatto la storia del Milan con la qualificazione in Champions League e sono orgogliosa di aver fatto la mia piccola parte. È stata la stagione più impegnativa della mia carriera, ho imparato tanto. Ora lascio questo bellissimo Paese sentendomi fortunata per aver giocato per un club così storico e con una delle tifoserie più incredibili mai viste. Mi spiace non aver potuto giocare davanti ai tifosi, è una delle cose più tristi, ma voglio ringraziare tutti per il sostegno ricevuto”.

In un post successivo la classe '88 ha svelato anche la sua nuova squadra: il Reading in Inghilterra