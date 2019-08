Dopo una lunghissima telenovela, iniziata l’anno scorso, la centrocampista offensiva Lady Andrade è una calciatrice del Milan femminile. La colombiana classe ‘92 ha infatti ottenuto tutti i documenti per il tesseramento e andrà a rinforzare la squadra di Maurizio Ganz, con cui si allena già da qualche giorno, in vista della stagione che prenderà il via il 14 settembre. L’annuncio arriva dalla Ifootballpro Agency, l’agenzia che cura gli interessi della calciatrice.