ufficiale Napoli femminile, altro arrivo dall'Australia: ecco il difensore Huynh

Ancora un rinforzo australiano per il Napoli Femminile. Dal Western Sidney è arrivata - infatti - il difensore Alexandra Huynh, classe 1994, che lo scorso anno ha collezionato 12 presenze - di cui dieci da titolare - con le Wanderers e che in passato ha giocato negli States in Colorado e Alabama.

Si tratta dell’ultimo innesto in ordine di tempo da parte del club azzurro, dopo quello dell’altra australiana Jacynta (che ha però passaporto italiano) proveniente dal West Ham. A tale proposito, sia per Jacynta che per la Mushtaq è arrivato il tanto atteso transfert ed entrambe saranno a disposizione di Marino per la sfida contro l’Inter.