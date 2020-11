ufficiale Napoli femminile, arriva l'attaccante Popadinova. E torna il terzino Cameron

vedi letture

È ufficiale l’ingaggio della bulgara Evdokia Popadinova, attaccante nata a Hadzhidimovo il 26 ottobre 1996. Popadinova ha vinto due volte il campionato bulgaro con il club Nsa Sofia, e ha giocato in Inghilterra a Bristol prima di volare negli Stati Uniti (ha frequentato la Nothwestern Ohio University e giocato in Ncaa con le Eagles della Florida Gulf Coast - segnando 22 reti in 33 partite). Popadinova ha iniziato la stagione con l’Ab Aalborg in Danimarca (quattro partite ed un gol al suo attivo).

Il Napoli Femminile ha inoltre riabbracciato Mariah Cameron, il terzino statunitense grande protagonista nella passata stagione che sarà a disposizione del tecnico Marino al pari del difensore Alexandra Huynh che già da qualche settimana si è aggregata al gruppo azzurro.

È ufficiale l’ingaggio della bulgara Evdokia Popadinova, attaccante nata a Hadzhidimovo il 26 ottobre 1996. Popadinova... Pubblicato da Napoli Femminile su Giovedì 5 novembre 2020