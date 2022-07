ufficiale Sassuolo femminile, arriva la bulgara Evdokia Popadinova. Era al Napoli

vedi letture

Nuovo innesto per il Sassuolo Femminile. Il club neroverde ha ufficializzato l'arrivo della calciatrice bulgara classe 1996 Evdokia Popadinova, nelle ultime due stagioni al Napoli. "Credo di potermi trovare bene al Sassuolo a livello di gioco e che mi possa aiutare a crescere - ha dichiarato -. Sono davvero felice di entrare a far parte di un club che lavora in maniera così professionale. Il mio obiettivo è aiutare il Sassuolo a raggiungere le vette più alte!"