ufficiale Napoli Femminile, tris di acquisti per il club azzurro

Tre acquisti per il Napoli Femminile. Di seguito il comunicato ufficiale del club azzurro:

La francese Emmeline Mainguy difenderà i pali del Napoli Femminile nella prossima stagione in A. Proveniente dal Dijon, 32 anni compiuti da un mese, ha giocato tra le altre con Santa Teresa ed Estremadura ed in Francia con Lione e Guingamp. Si tratta di un vero e proprio colpo di mercato visto che la Mainguy, per esperienza e fisicità, è considerata tra le migliori nel ruolo in Europa.

Il club azzurro ha poi ingaggiato Sofieke Jansen, 20 anni, centrocampista proveniente dal Sassuolo. In Italia la Jansen ha giocato con la maglia neroverde in Serie A ma anche per due stagioni con la Ternana (calcio a cinque). In Olanda, invece, la Jansen ha militato con il GC&FC Olympia e il Thorbecke Rotterdam. Da ieri è iniziata la sua avventura napoletana.

Arriva invece dall’Inghilterra al Napoli Femminile il difensore laterale Isobel Dalton, nata a Sheffield ma cresciuta in Australia (ha scelto di giocare con questa nazionale). Ventidue anni, la Dalton ha giocato a Brisbane, poi con il Bristol City e per quattro anni negli USA, precisamente alla Colorado University. Rientrata in Inghilterra al Nottingham Forest, è tornata poi al Brisbane Roar. Dalla lontana Australia, a fine febbraio è approdata a Glasgow per la seconda parte della passata stagione. In Scozia, causa Covid 19, non è mai scesa in campo, ora sbarca a Napoli per la sua prima esperienza in Italia.

Emmeline, Sofiake, Isobel… benvenute!