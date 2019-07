La Roma ha annunciato sui propri profili ufficiali il primo acquisto del mercato estivo. Si tratta della centrocampista offensiva Kaja Erzen, classe ‘94. La calciatrice slovena arriva dal Tavagnacco dove nelle ultime due stagioni ha collezionato 43 presenze con sei reti all’attivo. "Vi do appuntamento al Tre Fontane per la prossima stagione, sono molto orgogliosa di poter indossare la maglia giallorossa. Daje Roma!", queste le prime parole della nuova calciatrice giallorossa.

🐺 Welcome to the team, Kaja Erzen! 🐺

The Slovenian 🇸🇮 is our first new arrival of the summer! ✍️👋💪#ASRomaWomen #ASRoma pic.twitter.com/F0aorCVImK

— AS Roma Women (@ASRomaWomen) 15 luglio 2019