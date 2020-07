ufficiale San Marino Academy, colpo a centrocampo: dal Napoli Femminile arriva Beil

Colpo a centrocampo per la San Marino Academy. Il club comunica infatti di aver raggiunto l'accordo con la tedesca Vivien Beil, che dopo le esperienze in Germania con lo Jena e la doppia avventura statunitense nel Maine e in Connecticut, è approdata in Italia nella seconda parte di stagione dello scorso campionato, vestendo la maglia del Napoli Femminile.