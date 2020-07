ufficiale Sassuolo Femminile, Errico ai saluti: "Si apre un nuovo capitolo"

Dopo una stagione con la maglia del Sassuolo la centrocampista classe '94 Emma Errico ha salutato attraverso il proprio profilo Instagram il club emiliano dicendosi pronta per una nuova avventura professionale. Questo il post della calciatrice:

"Sono arrivata a Sassuolo dopo un periodo non facile per me ma con l’ l’entusiasmo e la voglia di lavorare e togliermi delle piccole soddisfazioni.

Purtroppo un infortunio iniziale mi ha lasciato fuori dal campo per la prima parte di stagione per questo colgo anche l’occasione per ringraziare la società per avermi messo a disposizione una struttura e un equipe medica di alto livello.

Le nostre strade si dividono, ringrazio ogni singola persona che ho incontrato in questo percorso durato solo un anno, staff, compagne e tifosi.

Grazie a questa società per avermi dato l’onore di indossare questa maglia.

Si apre un nuovo capitolo, una nuova avventura da iniziare.

Sono pronta per mettermi in gioco e vincere la mia partita!

Vi auguro un grande in bocca al lupo!

A presto.

Con affetto Emma".